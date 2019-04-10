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У Києві серед білого дня сталася масова бійка: відео побоїща

STYLERПодії    10.04.2019 - 17:52
У Києві серед білого дня сталася масова бійка: відео побоїща
Масова бійка під клубом Stereo Plaza потрапила на відео (колаж: РБК-Україна)

Масова бійка сталася через концерт російських виконавців в Stereo Plaza

Масова бійка сталася посеред дня 10 квітня біля концерт-холу Stereo Plaza в Києві, що розташований на проспекті Валерія Лобановського, 119. Про це повідомляє magnolia.tv в Instagram.

За попередньою інформацією, активісти прийшли до стін концертної зали, щоб провести акцію протесту. Річ у тім, що в приміщенні Stereo Plaza був запланований концерт зірок російської естради.

Очевидці розповідають, що мітингувальники закидали територію пакетами з червоною рідиною. Тим самим вони хотіли показати, що не можна будувати бізнес на крові.

 

Масова бійка під клубом Stereo Plaza (фото: instagram.com/magnolia.tv/)

Акція протесту переросла в масову бійку. У результаті конфлікту було затримано близько 30 осіб. На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини. Поліцейські розповіли, що травмованих немає.

Масова бійка під клубом Stereo Plaza потрапила на відео (YouTube/OboZZ)

Нагадаємо, нещодавно в Києві в метро сталася бійка між пасажирами на платформі станції "Майдан Незалежності". Інцидент навіть призвів до затримки руху поїздів. 

До слова в Києві повністю відмовляться від жетонів у метро вже з 31 жовтня 2019 року. 

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