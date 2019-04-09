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У Києві через бійку в метро затримали поїзда: подробиці інциденту (відео)

STYLERЖиття    09.04.2019 - 16:04
У Києві через бійку в метро затримали поїзда: подробиці інциденту (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

У метро в центрі столиці побилися пасажири

У Києві в метро сталася бійка між пасажирами на платформі станції "Майдан Незалежності". За словами очевидців, інцидент навіть призвів до затримки руху поїздів. В мережі опублікували відео конфлікту в столичній підземці.

Як видно на ролику, двоє молодих людей нападають на хлопця в шортах і сорочці, який намагається сховатися від них у вагоні поїзда, що прибуває на платформу.

Переслідувачі наздогнали його і продовжили бійку біля дверей вагона поїзда. У цей момент до салону саме заходили інші пасажири.

 

У Києві в метро сталася бійка (фото: скріншот відео)

Хлопець відбивається від нападників, які в певний момент запнулися в потоці інших пасажирів і впали один на одного.

Перед тим, як сховатися у вагоні поїзда, молода людина починає наносити удари ногою по голові та обличчю своїм переслідувачам.

Відео: instagram.com/magnolia.tv

У коментарях до повідомлення користувачі мережі зазначають, що ніхто з очевидців не спробував зупинити бійку, люди вважали за краще не втручатися в конфлікт:

  • Як гарно всі проходять повз. Кожен сам за себе. Я баба і то б спробувала щось зробити в даній ситуації;
  • Допомогти хлопцеві ніяк? Сором;
  • Хлопець молодець. Овочі бухі, на раз-два падають;
  • І стадо стоїть і спостерігає;
  • Всіх любителей помахати руками потрібно вивозити в поле і нехай там переб'ють один одного! А в громадських місцях ідіотам не місце...

Нагадаємо, що в Києві повністю відмовляться від жетонів у метро вже з 31 жовтня 2019 року. Після діятимуть виключно електронні способи оплати проїзду - пасажири зможуть використовувати єдиний електронний квиток, проїзні або одноразові QR-коди.

Раніше ми писали про те, що в Києві 8 березня на проспекті Правди, 66 у супермаркеті сталася масова бійка. П'ять чоловіків у стані алкогольного сп'яніння побили п'яного охоронця і його двох друзів.

Також повідомлялося, що в березні у харківському метро побили найвідомішу жебрака.

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