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В Киеве из-за драки в метро задержали поезда: подробности инцидента (видео)

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 16:04
В Киеве из-за драки в метро задержали поезда: подробности инцидента (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

В метро в центре столицы подрались пассажиры

В Киеве в метро произошла драка между пассажирами на платформе станции "Майдан Незалежности". По словам очевидцев, инцидент даже привел к задержке движения поездов. В сети опубликовали видео конфликта в столичной подземке.

Как видно на ролике, двое молодых людей нападают на парня в шортах и рубашке, который пытается скрыться от них в вагоне поезда, прибывающего на платформу.

Преследователи догнали его и продолжили драку около дверей вагона поезда. В этот момент в салон как раз заходили другие пассажиры. 

 

В Киеве в метро произошла драка (фото: скриншот видео)

Парень отбивается от нападающих, которые в определенный момент запнулись в потоке других пассажиров и упали друг на друга. 

Перед тем, как скрыться в вагоне поезда, молодой человек начинает наносить удары ногой по голове и лицу своим преследователям.

Видео: instagram.com/magnolia.tv

В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают, что никто из очевидцев не попытался остановить драку, люди предпочли не вмешиваться в конфликт:

  • Как красиво все проходят мимо. Каждый сам за себя. Я баба и то бы попыталась что-то сделать в данной ситуации;
  • Помочь парню никак? Стыд;
  • Парнишка молодец. Овощи бухие, на раз-два падают;
  • И стадо стоит и наблюдает;
  • Всех любитей помахать руками нужно вывозить в поле и пускай там перебьют друг друга! А в общественных местах идиотам не место...

Напомним, что в Киеве посностью откажутся от жетонов в метро уже с 31 октября 2019 года. После будут действовать исключительно электронные способы оплаты проезда - пассажиры смогут использовать единый электронный билет, проездные или одноразовые QR-коды. 

Ранее мы писали о том, что в Киеве 8 марта на проспекте Правды, 66 в супермаркете произошла массовая драка. Пять мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили пьяного охранника и его двух друзей. 

Также сообщалось, что в марте в харьковском метро избили самую известную попрошайку

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