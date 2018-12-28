У Києві на станції метро "Житомирська" лежало мертве тіло (фото)

Колаж РБК-Україна

Інцидент стався близько 11 години дня

Сьогодні, 28 грудня, у Києві на станції метро "Житомирська" був виявлений труп літнього чоловіка. Тіло лежало біля турнікетів. Про це повідомляє Інформатор.

Чоловікові стало погано в той час, коли він входив на станцію метрополітену. Очевидці одразу ж викликали швидку допомогу. Однак медики допомогти чоловікові вже змогли, він помер на місці.

Фото: kiev.informator.ua

Тіло чоловіка забрали санітари. В даний час причина смерті людини встановлюється. Судово-медична експертиза покаже точну причину смерті.

Фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, що нещодавно чоловік помер у маршрутці біля станції метро "Лісова".

Раніше ми повідомляли, що в Мелітополі в школі №22 учитель помер перед початком уроку.

Ми також повідомляли про те, що в Києві чоловік впав з мосту Метро в Дніпро.