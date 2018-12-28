В Киеве на станции метро "Житомирская" лежало мертвое тело (фото)

Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел около 11 часов дня

Сегодня, 28 декабря, в Киеве на станции метро "Житомирская" был обнаружен труп пожилого мужчины. Тело лежало возле турникетов. Об этом сообщает Информатор.

Мужчине стало плохо в то время, когда он входил на станцию метрополитена. Очевидцы происходящего сразу же вызвали скорую помощь. Однако медики помочь мужчине уже смогли, он скончался на месте.

Фото: kiev.informator.ua

Тело мужчины забрали санитары. В данное время причина смерти человека устанавливается. Судебно-медицинская экспертиза покажет точную причину смерти.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что недавно мужчина умер в маршрутке возле станции метро "Лесная".

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе в школе №22 учитель умер перед началом урока.

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