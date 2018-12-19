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Взял журнал и упал: в Мелитополе учитель умер перед началом урока

STYLERЖизнь    19.12.2018 - 09:58
Взял журнал и упал: в Мелитополе учитель умер перед началом урока
Коллаж РБК-Украина

Педагог многие годы работал в школе №22

В мелитопольской школе №22, которая располагается по адресу 2-й Февральський переулок, 32, умер учитель. Трагедия произошла утром в среду, 19 декабря.

Как пишет местное информационное агентство "РИА Мелитополь" со ссылкой на очевидцев, перед началом уроков учитель географии вошел в учительскую. Там он взял журнал и сразу же упал, потеряв сознание.

Коллеги учителя, которые находились в кабинете, пытались оказать первую помощь педагогу. Также была вызвана бригада "скорой".

К сожалению, приехавшие буквально через несколько минут медики не смогли  помочь мужчине.

О возрасте умершего не сообщается. Известно только, что мужчина проработал в этой школе много лет. Более того, он сам в свое время был ее учеником.

Ранее мы писали о том, что в Днепровской школе №112, которая располагается на улице Солидарной, посреди урока умерла учительница.

Также сообщалось, что в ноябре от менингита в Ровенской городской больнице от менингита умерла учительница начальных классов. В день смерти девушке исполнилось 23 года. После этой трагедии родители перестали пускать детей в школу.

 

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