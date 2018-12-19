ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Взяв журнал і впав: у Мелітополі учитель помер перед початком уроку

STYLERЖиття    19.12.2018 - 09:58
Взяв журнал і впав: у Мелітополі учитель помер перед початком уроку
Колаж РБК-Україна

Педагог багато років працював у школі №22

У мелітопольській школі №22, яка розташовується за адресою вул. 2 пров. Лютневий, 32, помер вчитель. Трагедія сталася вранці в середу, 19 грудня.

Як пише місцеве інформаційне агентство "РІА Мелітополь" з посиланням на очевидців, перед початком уроків вчитель географії увійшов в учительську. Там він узяв журнал і одразу ж впав, втративши свідомість.

Колеги вчителі, які знаходилися в кабінеті, намагалися надати першу допомогу педагогу. Також була викликана бригада "швидкої".

На жаль, медики, які приїхали буквально через кілька хвилин, не змогли допомогти чоловікові.

Про вік померлого не повідомляється. Відомо лише, що чоловік пропрацював у цій школі багато років. Більше того, він сам в свій час був її учнем.

Раніше ми писали про те, що у Дніпровській школі №112, яка розташовується на вулиці Солідарної, посеред уроку померла вчителька.

Також повідомлялося, що в листопаді від менінгіту у Рівненській міській лікарні від менінгіту померла вчителька початкових класів. В день смерті дівчині виповнилося 23 роки. Після цієї трагедії батьки перестали пускати дітей до школи.

 

На Волині учень прийшов до школи з пістолетом: з'явилися подробиці "Чудовий педагог": у Дніпрі посеред уроку померла вчителька
Новини України Мелітопольшколаучитель
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся