Взяв журнал і впав: у Мелітополі учитель помер перед початком уроку

Колаж РБК-Україна

Педагог багато років працював у школі №22

У мелітопольській школі №22, яка розташовується за адресою вул. 2 пров. Лютневий, 32, помер вчитель. Трагедія сталася вранці в середу, 19 грудня.

Як пише місцеве інформаційне агентство "РІА Мелітополь" з посиланням на очевидців, перед початком уроків вчитель географії увійшов в учительську. Там він узяв журнал і одразу ж впав, втративши свідомість.

Колеги вчителі, які знаходилися в кабінеті, намагалися надати першу допомогу педагогу. Також була викликана бригада "швидкої".

На жаль, медики, які приїхали буквально через кілька хвилин, не змогли допомогти чоловікові.

Про вік померлого не повідомляється. Відомо лише, що чоловік пропрацював у цій школі багато років. Більше того, він сам в свій час був її учнем.

Раніше ми писали про те, що у Дніпровській школі №112, яка розташовується на вулиці Солідарної, посеред уроку померла вчителька.

Також повідомлялося, що в листопаді від менінгіту у Рівненській міській лікарні від менінгіту померла вчителька початкових класів. В день смерті дівчині виповнилося 23 роки. Після цієї трагедії батьки перестали пускати дітей до школи.