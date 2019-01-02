У Києві позашляховик протаранив поліцейських (фото, відео)

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Про стан постраждалих поки нічого не відомо

В ніч з 1 на 2 січня в Києві на перетині вулиці Володимирської і бульвару Тараса Шевченка сталася ДТП за участю позашляховика Range Rover і патрульного автомобіля поліції. Про це повідомив ресурс "ДТП KIEV UA" Facebook.

Відео: facebook.com/dtp.kiev.ua

За інформацією ресурсу, є постраждалі - на місце прибула бригада "швидкої допомоги". Про їх стан поки нічого не відомо.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві чотирьох осіб у Вінниці.

Також ми публікували новину про те, що у Хмельницькій області вантажівка в'їхала в кафе, є загиблі.

До речі, з'явилося відео зіткнення автомобілів у Миколаївській області - там сталося страшне ДТП.