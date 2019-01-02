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В Киеве внедорожник протаранил полицейских (фото, видео)

STYLERПроисшествия    02.01.2019 - 09:15
В Киеве внедорожник протаранил полицейских (фото, видео)
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

О состоянии пострадавших пока ничего не известно

В ночь с 1 на 2 января в Киеве на пересечении улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover и патрульного автомобиля полиции. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV UA" в   Facebook.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

По информации ресурса, есть пострадавшие - на место прибыла бригада "скорой помощи". О их состоянии пока ничего не известно. 

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция задержала подозреваемого в убийстве четырех человек в Виннице.

Также мы публиковали новость о том, что в Хмельницкой области грузовик въехал в кафе, есть погибшие.

Кстати, появилось видео столкновения автомобилей в Николаевской области - там произошло жуткое ДТП.

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