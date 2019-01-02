В Киеве внедорожник протаранил полицейских (фото, видео)

О состоянии пострадавших пока ничего не известно
В ночь с 1 на 2 января в Киеве на пересечении улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover и патрульного автомобиля полиции. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.
Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua
По информации ресурса, есть пострадавшие - на место прибыла бригада "скорой помощи". О их состоянии пока ничего не известно.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Напомним, ранее мы писали о том, что полиция задержала подозреваемого в убийстве четырех человек в Виннице.
Также мы публиковали новость о том, что в Хмельницкой области грузовик въехал в кафе, есть погибшие.
Кстати, появилось видео столкновения автомобилей в Николаевской области - там произошло жуткое ДТП.