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У Києві біля новорічної ялинки на Софійській площі влаштували масову бійку (відео)

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Київ, Неділя 02 січня 2022 09:21
У Києві біля новорічної ялинки на Софійській площі влаштували масову бійку (відео) Колаж РБК-Україна: на новорічній локації в Києві сталася масова бійка
Автор: Володимир Костирін

У Києві на Софійській площі біля головної новорічної ялинки сталася масова бійка між молодими людьми, імовірно, іноземцями. Інцидент зняли на відео очевидці, після чого кадри потрапили в мережу.

Кадри бійки опубліковані в Telegram-каналі "Київський треш".

За словами свідків події, перед початком конфлікту група чоловіків кавказької зовнішності фотографувалася біля новорічних локацій, і, тут між ними почалася суперечка, яка одразу ж переросла на бійку.

З'ясування стосунків за допомогою кулаків відбувалося якраз біля ялинки на території новорічного різдвяного містечка-ярмарку, коли навколо була велика кількість відпочиваючих.

Молодики обмінювалися один з одним ударами кулаків і стусанами, але такий "махач" довго не тривав - вже через кілька хвилин всі разом вони припинили розборки і зникли в натовпі.

У Києві біля новорічної ялинки на Софійській площі влаштували масову бійку (відео)

У Києві біля головної новорічної ялинки сталася масова бійка (фото: скріншот з відео)

На щастя, ніхто з людей поруч від дій забіяк не постраждав. У прес-службі поліції Києва про інцидент повідомлень немає.

Попереджаємо - на відео присутні ненормативна лексика і сцени насильства!

Відео: бійка біля центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві

Раніше повідомлялося, що в грудні 2021-го у Харкові сталася масова бійка, в ході якої постраждали п'ять співробітників поліції - їм знадобилася госпіталізація.

Також ми писали про те, що перед цим у центрі Львова влаштували масову бійку через зйомки відео для російського шоу.

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