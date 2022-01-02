У Києві біля новорічної ялинки на Софійській площі влаштували масову бійку (відео)

У Києві на Софійській площі біля головної новорічної ялинки сталася масова бійка між молодими людьми, імовірно, іноземцями. Інцидент зняли на відео очевидці, після чого кадри потрапили в мережу.

За словами свідків події, перед початком конфлікту група чоловіків кавказької зовнішності фотографувалася біля новорічних локацій, і, тут між ними почалася суперечка, яка одразу ж переросла на бійку.

З'ясування стосунків за допомогою кулаків відбувалося якраз біля ялинки на території новорічного різдвяного містечка-ярмарку, коли навколо була велика кількість відпочиваючих.

Молодики обмінювалися один з одним ударами кулаків і стусанами, але такий "махач" довго не тривав - вже через кілька хвилин всі разом вони припинили розборки і зникли в натовпі.

У Києві біля головної новорічної ялинки сталася масова бійка (фото: скріншот з відео)

На щастя, ніхто з людей поруч від дій забіяк не постраждав. У прес-службі поліції Києва про інцидент повідомлень немає.

Попереджаємо - на відео присутні ненормативна лексика і сцени насильства!

Відео: бійка біля центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві