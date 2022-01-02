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В Киеве возле новогодней елки на Софийской площади устроили массовую драку (видео)

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Киев, Воскресенье 02 января 2022 09:21
В Киеве возле новогодней елки на Софийской площади устроили массовую драку (видео) Коллаж РБК-Украина: на новогодней локации в Киеве произошла массовая драка
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на Софийской площади возле главной новогодней елки произошла массовая драка между молодыми людьми, предположительно, иностранцами. Инцидент сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в сеть.

Кадры потасовки опубликованы в Telegram-канале "Киевский трэш".

По словам свидетелей происшествия, перед началом конфликта группа мужчин кавказской внешности фотографировалась возле новогодних локаций, и, тут между ними начался спор, который тут же перерос в драку.

Выяснение отношений с помощью кулаков происходило как раз возле елки на территории новогоднего рождественского городка-ярмарки, когда вокруг было большое количество отдыхающих.

Дерущиеся обменивались друг с другом ударами кулаков и пинками, но такой "махач" долго не продолжался - уже спустя несколько минут все вместе они прекратили разборки и скрылись в толпе.

В Киеве возле новогодней елки на Софийской площади устроили массовую драку (видео)

В Киеве возле главной новогодней елки произошла массовая драка (фото: скриншот с видео)

К счастью, никто из людей рядом от действий драчунов не пострадал. В пресс-службе полиции Киева об инциденте сообщений нет.

Предупреждаем - на видео присутствуют ненормативная лексика и сцены насилия!

Видео: драка возле центральной новогодней елки на Софийской площади в Киеве

Ранее сообщалось, что в декабре 2021-го в Харькове произошла массовая драка, в ходе которой пострадали пять сотрудников полиции - им понадобилась госпитализация.

Также мы писали о том, что перед этим в центре Львова устроили массовую драку из-за съемки видео для российского шоу.

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