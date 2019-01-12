ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві на засніженій дорозі перекинувся автомобіль (фото)

STYLERПодії    12.01.2019 - 20:36
У Києві на засніженій дорозі перекинувся автомобіль (фото)
Фото: Аварія (РБК-Україна)

Дівчина-водій була пристебнута

12 січня в Києві сталася серйозна аварія. Автомобіль Citroen, за кермом якого була дівчина, рухався по засніженій дорозі по вулиці Жилянській у напрямку до Повітрофлотського мосту, потім вилетів з дороги і перекинувся. Водій не впоралася з керуванням. На щастя, дівчина була пристебнута. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"Попередньо, дівчина-водій автомобіля Сітроен, рухаючись з центру в бік Борщагівки, на засніженій дорозі не впоралася з керуванням і вилетіла з дороги, допустивши перекидання автомобіля.За словами свідків, водій була пристебнута і не отримала важких травм, лише садна рук", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що на місці ДТП працював патруль поліції. Автомобіль евакуювали.

У Києві на засніженій дорозі перекинувся автомобіль (фото)У Києві на засніженій дорозі перекинувся автомобіль (фото)Фото: Місце ДТП (.facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як раніше ми повідомляли, у мережі обговорюють ДТП під Києвом з участю автомобіля поліції.

У ДТП в Миколаївській області постраждав заступник командувача Сухопутних військ "Дівчина померла": в мережі обговорюють ДТП під Києвом за участю автомобіля поліції
Новини України ДТПавтомобили
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся