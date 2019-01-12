У Києві на засніженій дорозі перекинувся автомобіль (фото)

Фото: Аварія (РБК-Україна)

Дівчина-водій була пристебнута

12 січня в Києві сталася серйозна аварія. Автомобіль Citroen, за кермом якого була дівчина, рухався по засніженій дорозі по вулиці Жилянській у напрямку до Повітрофлотського мосту, потім вилетів з дороги і перекинувся. Водій не впоралася з керуванням. На щастя, дівчина була пристебнута. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"Попередньо, дівчина-водій автомобіля Сітроен, рухаючись з центру в бік Борщагівки, на засніженій дорозі не впоралася з керуванням і вилетіла з дороги, допустивши перекидання автомобіля.За словами свідків, водій була пристебнута і не отримала важких травм, лише садна рук", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що на місці ДТП працював патруль поліції. Автомобіль евакуювали.

Фото: Місце ДТП (.facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як раніше ми повідомляли, у мережі обговорюють ДТП під Києвом з участю автомобіля поліції.