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В Киеве на заснеженной дороге перевернулся автомобиль (фото)

STYLERПроисшествия    12.01.2019 - 20:36
В Киеве на заснеженной дороге перевернулся автомобиль (фото)
Фото: Авария (РБК-Украина)

Девушка-водитель была пристегнута

12 января в Киеве произошла серьезная авария. Автомобиль Citroen, за рулем которого находилась девушка, двигался по заснеженной дороге по улице Жилянской по направлению к Воздухофлотскому мосту вылетел с дороги и перевернулся. Водитель не справилась с управлением. К счастью, девушка была пристегнута. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Предварительно, девушка-водитель автомобиля Ситроен, двигаясь из центра в сторону Борщаговки, на заснеженной дороге не справилась с управлением и вылетела с дороги, допустив опрокидывание автомобиля.По словам свидетелей, водитель была пристегнута и не получила тяжелых травм, лишь ссадины рук", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работал патруль полиции. Автомобиль эвакуировали.

В Киеве на заснеженной дороге перевернулся автомобиль (фото)В Киеве на заснеженной дороге перевернулся автомобиль (фото)Фото: Место ДТП (.facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как ранее мы сообщали,  в сети обсуждают ДТП под Киевом с участием автомобиля полиции.

Кстати, недавно полиция обнародовала статистику ДТП за 2018 год, согласно которой в Украине в автомобильных авариях ежедневно гибло 9 человек.

В ДТП в Николаевской области пострадал замкомандующего Сухопутных войск "Девушка умерла": в сети обсуждают ДТП под Киевом с участием автомобиля полиции
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