Під Києвом депутат збив на смерть учасника АТО і його батька: всі деталі

ДТП під Києвом - депутат збив насмерть двох людей (колаж: РБК-Україна)

ДТП в Київській області сталася через пиятику за кермом

Дорожньо-транспортна пригода сталася в понеділок, 6 травня, близько 18:00 на дорозі між Яготином та селом Сотниківка в Київській області. П'яний водій Chevrolet Niva виїхав на зустрічку і зніс мотоцикл Jawa. Про це повідомив відділ комунікації поліції області.

У результаті аварії пасажир і водій мотоциклу загинули на місці. Ними виявилися 57-річний батько із 32-річним сином.

А за кермом Chevrolet Niva перебував 32-річний мешканець Яготина, депутат міської ради. На момент ДТП рівень алкоголю в крові депутата складав 2,0 проміле.

ДТП під Києвом - депутат збив насмерть двох людей (kv.npu.gov.ua)

На місці події працювали слідчі, експерти-криміналісти, та медики. Встановлюються всі обставини смертельної ДТП.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Пізніше стало відомо, що трагедія забрала життя ветерана АТО 32-річного Олександра Омеляшко і його батька. Олександр боровся за незалежність України у складі батальйону "Київська Русь".

ДТП під Києвом - депутат збив на смерть двох людей (Олександр Омеляшко в центрі, фото: facebook.com)

Користувачі мережі шоковані трагедією, яку спричинила пиятика за кермом. Вони активно коментують новину.

"Ну що, нормуль злегка прибухивати за кермом?"

"Він ще і депутат такий же, як і водила. Народний алкаш, одним словом..."

"Ось Вам і приклад як жити .... Нах*яритися водяри і за кермо, вбивати і калічити";

"Бухнуло на роботі і їхало додому";

"Алконавт недобитий!"

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