Під Києвом депутат "захищав" свій ставок від дітей: відео розборок з нунчаками і стріляниною

Під Києвом депутат напав на дітей (колаж РБК-Україна)

У Княжичах детутату райради прострелили ногу в конфлікті з місцевими жителями

Під Києвом розгорівся скандал за участю депутата Броварської райради Ігоря Фірсова та місцевими жителями. У Княжичах політик прогнав сусідських дітей зі свого приватного ставка і побив 14-річного підлітка.

Хлопчик поскаржився батькам, і вони вирушили до депутата на розборки, які закінчилися бійкою, стріляниною і заявами один на одного в поліцію. Про це 12 червня передає Telegram-канал Teza.

Причиною конфлікт став доступ до води. Як стверджує районний депутат від Радикальної партії, ставок на ділянці, що належить його родині, викопали самостійно.

Також політик категорично заперечує, що бив дітей.

Підлітки, своєю чергою, розповідають, що прийшли на озеро зі сторони, де не встановлено паркан. Після зауваження, вони вибачилися і збиралися піти, але односелець наніс одному з хлопців два удари палицею. Рідні підлітка засвідчили висновки медиків, які констатували у хлопчика забій нирки.

Як розповів політичний експерт, голова ГО "Антикорупційний рух Стоп корупція" Олег Кищук, батько дитини звернувся до нього за допомогою і попросив бути свідком з'ясування стосунків.

"Я поспілкувався з батьками постраждалих дітей і з'ясував, що все, про що мені сказав батько потерпілого хлопчика дійсно мала місце", - написав він у своєму Facebook.

"Діти взяли палиці, покликали на допомогу батька і матір, і прийшли на розборки до депутата. Розборки закінчилися тим, що батько дітей - Павло Мацепа прострілив депутату ногу з травматичного пістолета", - йдеться в повідомленні пабліків.

Відео конфлікту можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо, присутня нецензурна лексика та сцени насильства!)

На кадрах видно, що глава сімейства озброївся нунчаками та травматом, у дітей в руках палиці. Депутат знімав те, що відбувається на свій телефон і сперечався з місцевими жителями, а бився замість нього інший молодий чоловік.

Після жорстких розборок всі учасники "сільського вестерну" написали заяви один на одного в правоохоронні органи, і тепер поліція розбирається, хто з них порушив закон.

Як розповіли в прес-службі поліції Київської області, за результатами експертизи правоохоронці нададуть остаточну правову кваліфікацію і оголосять порушникові про підозру.

Раніше ми писали про те, що нещодавно київський депутат жорстко побив дружину до синців, але свою вину він заперечує.

Нагадаємо, близько тижня тому під Житомиром побили "Слугу народу" до втрати свідомості.

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Автор: Володимир Костирін