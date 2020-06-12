Под Киевом депутат "защищал" свой ставок от детей: видео разборок с нунчаками и стрельбой

Под Киевом депутат напал на детей (коллаж РБК-Украина)

В Княжичах детутату райсовета прострелили ногу в конфликте с местными жителями

Под Киевом разгорелся скандал с участием депутата Броварского райсовета Игоря Фирсова и местными жителями. В Княжичах политик прогнал соседских детей со своего частного ставка и побил 14-летнего подростка.

Мальчик пожаловался родителям, и они отправились к депутату на разборки, которые закончились дракой, стрельбой и заявлениями друг на друга в полицию. Об этом 12 июня передает Telegram-канал Teza.

Причиной конфликт стал доступ к воде. Как утверждает районный депутат от Радикальной партии, ставок на участке, который принадлежит его семье, выкопали самостоятельно.

Также политик категорически отрицает, что бил детей.

Подростки, в свою очередь, рассказывают, что пришли на озеро со стороны, где не установлен забор. После замечания, они извинились и собирались уйти, но односельчанин нанес одному из парней два удара палкой. Родные подростка показали выводы медиков, которые констатировали у мальчика ушиб почки.

Как рассказал политический эксперт, председатель ОО "Антикоррупционное движение Стоп-коррупция" Олег Кищук, отец ребенка обратился к нему за помощью и попросил быть свидетелем выяснения отношений.

"Я пообщался с родителями пострадавших детей и выяснил, что все, о чем мне сказал отец пострадавшего мальчика действительно имело место", - написал он в своем Facebook.

"Дети взяли палки, позвали на помощь отца и мать, и пришли на разборки к депутату. Разборки закончились тем, что отец детей - Павел Мацепа прострелил депутату ногу из травматического пистолета", - говорится в сообщении пабликов.

Видео конфликта можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем, присутствует нецензурная лексика и сцены насилия!)

На кадрах видно, что глава семейства вооружился нунчаками и травматом, у детей в руках палки. Депутат снимал происходящее на свой телефон и спорил с местными жителями, а дрался вместо него другой молодой человек.

После жестких разборок все участники "сельского вестерна" написали заявления друг на друга в правоохранительные органы, и теперь полиция разбирается, кто из них нарушил закон.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, по результатам экспертизы правоохранители предоставят окончательную правовую квалификацию и объявят нарушителю о подозрении.

Ранее мы писали о том, что недавно киевский депутат жестко избил жену до синяков, но свою вину он отрицает.

Напомним, около недели назад под Житомиром избили "Слугу народа" до потери сознания.

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Автор: Владимир Костырин