Під Києвом в дитячих садках орудував педофіл-фотограф: відео з його зізнаннями

Під Києвом поліцейські затримали збоченця, який, працюючи фотографом, знімав малюків у садочках під час дитячих свят і змушував їх роздягатися, після чого поширював цей контент.

Викрити зловмисника вдалося завдяки одній з мешканок міста Українка, яка помітила в мережі фото своєї малолітньої дочки в непристойних позах. Жінка вирішила, що ці кадри міг зробити місцевий фотограф, і звернулася до Обухівського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець, який здійснював зйомки дитячих свят в дошкільних установах.

"Користуючись довірою педагогічних працівників чоловік мав змогу залишатися з дітьми наодинці, змушував їх оголюватись та фільмував все на відеокамеру. Після цього зловмисник продавав матеріали зйомок іноземцю за кордон", - розповіли в поліції.

За місцем проживання підозрюваного провели обшук, в ході якого були виявлені електронні носії інформації з файлами з дитячими фото і відео. Експертиза підтвердила, що вони є матеріалами порнографічного змісту.

Під Києвом викрили педофіла-фотографа (фото: kv.npu.gov.ua)

Як з'ясувалося, чоловік займався такою діяльністю протягом 2017 - 2020 років у трьох навчальних закладах міста Українка в Обухівському районі.

Правоохоронці задокументували 51 факт виготовлення, зберігання, збуту та примушування до участі у створенні матеріалів порнографічного характеру малолітніх дітей.

Під Києвом фотограф знімав і продавав дитячу порнографію (фото: kv.npu.gov.ua)

Затриманий вже зізнався поліцейським і розповів, як почав займатися виготовленням і продажем дитячої порнографії, а також скільки йому за це платили.

"На мене вийшов один іноземець і сам запропонував знімати. А звідки він дізнався, що я з дітьми працюю? Я просто зробив презентаційний ролик зі своєю роботою, і він побачив, що я працюю в дитячих садах. І він запропонував... Він надіслав (інструкцію) в електронному вигляді, що діти повинні робити на відео... Сидіти в неетичних позах... 5 доларів він платив за одне відео", - розповів чоловік.

Затриманому повідомлено про підозру у 4 ч. ч. і 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу. Йому загрожує ув'язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Відео: Під Києвом викрили педофіла-фотографа