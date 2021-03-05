Под Киевом в детских садиках орудовал педофил-фотограф: видео с его признаниями

Под Киевом полицейские задержали извращенца, который, работая фотографом, снимал малышей в садиках во время детских праздников и заставлял их раздеваться, после чего распространял этот контент.

Разоблачить злоумышленника удалось благодаря одной из жительниц города Украинка, которая заметила в сети фото своей малолетней дочери в неприличных позах. Женщина решила, что эти кадры мог сделать местный фотограф, и обратилась в Обуховское районное управление полиции.

Правоохранители установили особу подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель, который осуществлял съемки детских праздников в дошкольных учреждениях.

"Пользуясь доверием педагогов мужчина мог оставаться с детьми наедине, заставлял их обнажаться и снимал все на видеокамеру. После этого злоумышленник продавал материалы съемок иностранцу за границу", - рассказали в полиции.

По месту жительства подозреваемого провели обыск, в ходе которого были обнаружены электронные носители информации с файлами с детскими фото и видео. Экспертиза подтвердила, что они являются материалами порнографического содержания.

Под Киевом разоблачили педофила-фотографа (фото: kv.npu.gov.ua)

Как выяснилось, мужчина занимался такой деятельностью в течение 2017 - 2020 годов в трех учебных заведениях города Украинка в Обуховском районе.

Правоохранители задокументировали 51 факт изготовления, хранения, сбыта и принуждения к участию в создании материалов порнографического характера малолетних детей.

Под Киевом фотограф снимал и продавал детскую порнографию (фото: kv.npu.gov.ua)

Задержанный уже сознался полицейским и рассказал, как начал заниматься изготовлением и продажей детской порнографии, а также сколько ему за это платили.

"На меня вышел один иностранец и сам предложил снимать. А откуда он узнал, что я с детьми работаю? Я просто сделал ролик презентационный со своей работой, и он увидел, что я работаю в детских садах. И он предложил... Он прислал (инструкцию) электронном виде, что дети должны делать на видео... Сидеть в неэтичных позах... 5 долларов он платил за одно видео", - рассказал мужчина.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса. Ему грозит заключение на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Видео: Под Киевом разоблачили педофила-фотографа