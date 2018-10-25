Під Києвом дитина ледь не померла від дотику до найотрутнішого гриба

Фото: колаж РБК-Україна

72 години хлопчику ставили крапельниці, вводили антибіотики, давали сиропи

У Києві лікарі з токсикологічного відділення "Охмадету" врятували життя маленькому хлопчику, який отруївся лише від дотику до блідої поганки. Про це розповіла журналістка та матір цієї дитини Любов Величко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

З лікарні вони вийшли лише через три дні. За словами медика, у них лежала дитина, яка не з'їла шматочок поганки, а просто лизнула її - тоді все завершилася трагічно.

"Три дні до цього ми всією родиною гуляли в лісі. Син (якому 2,7 років) побіг за білочкою, сховався за кущиком і весело закричав: "Мама!". Він тримав у правій руці один із найотруйніших грибів у світі - бліду поганку. Я вихопила гриб із руки і придивилася: на шапочці була відламана тонесенька смужка:

- Відкрий ротика! Покажи язик!, - малюк показав чистий язичок.

- Ти кусав гриба?

- Так!, - дитина щиро посміхнулася. Як виявилося пізніше, це була найпрекрасніша брехня, яку я чула у своєму житті", - розповіла вона.

Скрін: facebook.com/lyubov.velichko.7

За 20 хвилин малюку уже промивали шлунок у лікарні. Через годину відвезли в "Охмадит".

"Поки малюк спав у дорозі, я начиталася про те, як одна біла поганка вбиває цілі сім'ї. І найстрашніше - протиотрути від неї немає. Чи виживе людина - залежить лише від кількості з'їденого гриба та від того, як швидко була надана медична допомога. Адже навіть у перші дві доби жертва може не відчувати ніякого дискомфорту. А потім уже пізно їй допомагати: печінка і нирки відмовляють, і людина вмирає від кровотечі внутрішніх органів", - йдеться у її повідомленні.

Аналіз крові показав у 8 разів підвищений рівень амілази. Так організм реагує на сильну отруту. Пізніше лікарі пояснили - уже сам факт того, що дитина торкалася руками поганки - став причиною такої реакції організму. Тобто, отрута проникає навіть через шкіру.

Фото: Отруйні гриби (pixabay.com/Tappancs)

72 години хлопчику ставили крапельниці, вводили антибіотики, давали сиропи.

"Дитячий психолог пояснила: дітей не можна водити в ліс у місця, де ростуть гриби; не можна показувати їм, що гриби можна збирати. А лікар додав: біла поганка настільки токсична, що може посіяти свої отруйні спори на гриби у радіусі 50(!!!) метрів від себе. Тому збирати їстівні гриби на меншій відстані від неї - небезпечно для життя", - написала журналістка.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі семирічний хлопчик помер від отруєння грибами. Лікарі боролися за життя дитини протягом трьох днів.

Також ми писали, що в селі Ясенове Друге Любашівського району Одеської області багатодітна сім'я отруїлася грибами, в результаті чого померла мати і 11-річний син.

Додамо, що перед цим в Одеській області грибами отруїлися 5 людей, в числі яких вагітна жінка.

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Відео: РБК-Україна