Под Киевом ребенок чуть не умер от прикосновения к самому ядовитому грибу

Фото: коллаж РБК-Украина

72 часа мальчику ставили капельницы, вводили антибиотики, давали сиропы

В Киеве врачи из токсикологического отделения "Охматдет" спасли жизнь маленькому мальчику, который отравился только лишь от прикосновения к бледной поганке. Об этом рассказала журналистка и мать этого ребенка Любовь Величко на своей странице в соцсети Facebook.

Из больницы они вышли только через три дня. По словам медика, у них лежал ребенок, который не съел кусочек поганки, а просто лизнул ее - тогда все закончилось трагически.

"Три дня до этого мы всей семьей гуляли в лесу. Сын (которому 2,7 лет) побежал за белочкой, спрятался за кустиком и весело закричал: "Мама!". Он держал в правой руке один из самых ядовитых грибов в мире - бледную поганку . Я выхватила гриб с руки и пригляделась: на шапочке была отломана тоненькая полоска:

- Открой ротик! Покажи язык !, - малыш показал чистый язычок.

- Ты кусал гриб?

- Да!, - ребенок искренне улыбнулась. Как оказалось позже, это была самая прекрасная ложь, которую я слышала в своей жизни", - рассказала она.

Скрин: Скрін: facebook.com/lyubov.velichko.7

Через 20 минут малышу уже промывали желудок в больнице. Через час увезли в "Охматдет".

"Пока малыш спал в дороге, я начиталась о том, как одна белая поганка убивает целые семьи. И самое страшное - противоядия от нее нет. Выживет ли человек - зависит только от количества съеденного гриба и от того, как быстро была оказана медицинская помощь. Ведь даже в первые двое суток жертва может не чувствовать никакого дискомфорта. А потом уже поздно ей помогать: печень и почки отказывают, и человек умирает от кровотечения внутренних органов", - говорится в ее сообщении.

Анализ крови показал в 8 раз повышенный уровень амилазы. Так организм реагирует на сильный яд. Позже врачи объяснили - уже сам факт того, что ребенок касался руками поганки - стал причиной такой реакции организма. То есть, яд проникает даже через кожу.

Фото: Ядовитые грибы (pixabay.com/Tappancs)

72 часа мальчику ставили капельницы, вводили антибиотики, давали сиропы.

"Детский психолог объяснила: детей нельзя водить в лес в места, где растут грибы; нельзя показывать им, что грибы можно собирать. А врач добавил: белая поганка настолько токсична, что может посеять свои ядовитые споры на грибы в радиусе 50(!!!) метров от себя. Поэтому собирать съедобные грибы на меньшем расстоянии от нее - опасно для жизни ", - написала журналистка.

Ранее сообщалось, что в Днепре семилетний мальчик умер от отравления грибами. Врачи боролись за жизнь ребенка в течение трех дней.

Также мы писали, что в селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области многодетная семья отравилась грибами, в результате чего умерла мать и 11-летний сын.

Добавим, что перед этим в Одесской области грибами отравились 5 человек, в числе которых беременная женщина.

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Видео: РБК-Украина