Під Києвом ВАЗ збив маму з дитиною прямо на пішохідному переході (моторошне відео)

Колаж РБК-Україна

Судячи з відео, водій навіть не одразу загальмував

Вранці, 16 січня у місті Вишневе Київської області водій автомобіля "Жигулі" здійснив наїзд на жінку і дитину, які переходили дорогу пішохідним переходом. Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.

Свідки ДТП виклали у мережу відео, на якому видно, як жінка переходить дорогу в належному місці, тримаючи за руку маленьку дитину. Коли вони майже доходять до узбіччя, на них здійснює наїзд водій ВАЗу.

Відео: facebook.com/KyivOperativ/

Медичні працівники надали пострадалим допомогу. На щастя, всі живі, їхній стан на поточний момент втановлюється.

Водій не став втікати з місця пригоди, а зупинився і почав надавати допомогу потерпілим.

Багато користувачів мережі обурені подібною неуважністю водія ВАЗу, яка ледь не вартувала життя двом людям.

"Я думаю, водій має бути покараний", - висловився Alexey Zavizionov.

"Водій, що смс писав в телефоні?", - припустила Natalya Babenko.

"Покарати", - написав Олександр Мачушенко.

Проте є такі, що звинувачують жінку у тому, що вона не дивилася на дорогу. А деякі навіть стверджують, що ніякого переходу там нет.

"Не бачу там переходу. А так як водій їхав прямо, то в нього перевага", - засумнівався Саша Наронін.

"Що "водятель", що мамаша - одного поля ягодки", - написав Andrey Mironenko.

"Задовбали такі пішоходи, там і близько немає переходу, тупа дурепа, ще й дитину потягла, і слизько ж", - обурилася Natalia Brodetska.

Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/

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