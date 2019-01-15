Под Киевом ВАЗ сбил маму с ребенком прямо на пешеходном переходе (жуткое видео)

Коллаж РБК-Украина

Судя по видео, водитель даже не сразу затормозил

Утром, 16 января в городе Вишневое Киевской области водитель автомобиля "Жигули" совершил наезд на женщину и ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Свидетели ДТП выложили в сеть видео, на котором видно, как женщина переходит дорогу в положенном месте, держа за руку маленького ребенка. Когда они почти доходят до обочины, на них совершает наезд водитель ВАЗа.

Видео: facebook.com/KyivOperativ/

Медицинские работники оказали пострадавшим помощь. К счастью, все живы, их состояние на текущий момент уточняется.

Водитель не стал скрываться с места происшествия, а остановился и начал оказывать помощь пострадавшим.

Многие пользователи сети возмущены подобной невнимательностью водителя, которая едва не стоила жизни двум людям.

"Я думаю, водитель должен быть наказан", - высказался Alexey Zavizionov.

"Водитель, что смс писал в телефоне?", - предположила Natalya Babenko.

"Казнить", - написал Александр Мачушенко.

Однако есть такие, которые обвиняют женщину в том, что она не смотрела на дорогу. А некоторые даже утверждают, что никакого перехода там нет.

"Не вижу там перехода. А так как водитель ехал прямо, то у него преимущество", - засомневался Саша Наронин.

"Что "водятель", что мамаша - одного поля ягодки", - написал Andrey Mironenko.

"Задолбали такие пешеходы, там и близко нет перехода, тупая дурища, еще и ребенка потащила, и скользко же", - возмутилась Natalia Brodetska.

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/

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