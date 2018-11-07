Під Києвом після скандалу чоловік викинув з вікна власну дружину

Колаж РБК-Україна

Чоловік спочатку побив жінку, задушив і викинув з четвертого поверху

Чоловік виштовхнув 49-річну дружину з вікна своєї квартири, яка розташована на четвертому поверсі житлового будинку в Фастові. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Так, в листопаді поточного року на тлі ревностей між подружжям спалахнула сварка, яка перейшла в бійку. Чоловік завдав потерпілій декілька ударів по обличчю, після чого схопив за горло і придушив. Потім чоловік виштовхнув 49-річну дружину з четвертого поверху. В наслідок падіння жінка померла на місці від нанесених тілесних ушкоджень.

За ч. 1 ст 115 КК України 51-річному чоловіку було оголошено підозру у скоєнні умисного вбивства. За клопотанням прокуратури підозрюваний взято за рішенням суду під варту. За скоєне йому світить покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

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Відео: РБК-Україна