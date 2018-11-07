ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Під Києвом після скандалу чоловік викинув з вікна власну дружину

STYLERПодії    07.11.2018 - 18:10
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Чоловік спочатку побив жінку, задушив і викинув з четвертого поверху

Чоловік виштовхнув 49-річну дружину з вікна своєї квартири, яка розташована на четвертому поверсі житлового будинку в Фастові. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Так, в листопаді поточного року на тлі ревностей між подружжям спалахнула сварка, яка перейшла в бійку. Чоловік завдав потерпілій декілька ударів по обличчю, після чого схопив за горло і придушив. Потім чоловік виштовхнув 49-річну дружину з четвертого поверху. В наслідок падіння жінка померла на місці від нанесених тілесних ушкоджень.

За ч. 1 ст 115 КК України 51-річному чоловіку було оголошено підозру у скоєнні умисного вбивства. За клопотанням прокуратури підозрюваний взято за рішенням суду під варту. За скоєне йому світить покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Раніше ми писали, що ввечері у Кропивницького посеред вулиці розстріляли людини.

Також повідомлялося, що у Львові пенсіонерка тиждень приховувала під шафою покійного чоловіка.

Відео: РБК-Україна

Новини України смертьсупругиВбивство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся