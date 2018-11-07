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Под Киевом после скандала мужчина выбросил из окна свою жену

STYLERПроисшествия    07.11.2018 - 18:10
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Мужчина сначала избил женщину, задушил и выбросил с четвертого этажа

Мужчина вытолкнул 49-летнюю жену из окна своей квартиры, которая расположенна на четвертом этаже жилого дома в Фастове. Об этом уведомила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Так, в ноябре текущего года на фоне ревностей между супругами вспыхнула ссора, которая перешла в драку. Мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по лицу, после чего схватил за горло и придушил. Затем муж вытолкнул 49-летнюю жену с четвертого этажа. В следствие падения женщина умерла на месте от нанесенных телесных повреждений.

По ч.1 ст 115 УК Украины 51-летнему мужчине было объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят по решению суда под стражу. За содеянное ему светит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее мы писали, что вечером в Кропивницком посреди улицы расстреляли человека.

Также сообщалось, что во Львове пенсионерка неделю скрывала под шкафом покойного мужа.

Видео: РБК-Украина

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