"Копи" відпустили ґвалтівника дівчинки-інваліда: під Вінницею готують самосуд

Сексуальний маніяк напав на хвору дівчинку і її дивом вдалося врятувати. Інцидент стався в селі Велика Козятинського району під Вінницею. В результаті правоохоронці лише допитали 79-річного зловмисника і відпустили, повідомляє місцевий ресурс 33kanal.com.

У постраждалої Люби Левицької з дитинства важке генетичне захворювання - фенілкетонурія. Їй 22 роки, але через хворобу інтелектуальні здібності - як у трирічної дитини, а виглядає вона на 10-12 років.

Як розповіла мати Люби Олена Левицька, пенсії не вистачає, тому вона змушена їздити в Київ на роботу. Виховувати дівчину допомагають дві бабусі і колишній чоловік.

Нещодавно Люба поїхала у Козятин, щоб купити ліки для матері та заплатити за комунальні послуги. Після повернення у село дід Іван повів її до себе додому.

Фото: 33kanal.com

Рідні та близькі Люби викликали поліцію. Коли прехали "копи", вони стали вимагати, щоб пенсіонер відкрив двері. Виник гучний скандал, і через деякий час зловмисник виштовхнув з свого будинку Любу зі словами: "Забери своє чмо".

За словами бабусі дівчинки, на ній були одягнені штани задом наперед, і на стопах і колінах - бруд. На її обличчі і шиї - подряпини. Куртку Люби дід Іван закрив у скриню.

"На наступний день з'явилися синьо-червоні цятки, ймовірно, Любу намагалися душити. Донечка була налякана, тряслися руки. Зрозуміло, що у мене виникли підозри, що дитину пенсіонер зґвалтував і поглумився над нею. Але чому поліція після допиту його відпустили і не затримувала", - обурюється вона.

Лікарі після огляду Люби констатували, що інтиму не було.

"Може, тому, що у діда є впливові родичі... Це справа ми так просто не залишимо", - наголосила бабуся.

Голова Вернигородоцкого сільради Володимир Гуп’як сказав журналістам, що рідним потрібно уважніше доглядати за дівчиною.

Люба Левицька з дитинства інвалід (Фото: 33kanal.com)

У прес-службі обласної поліції заявили, що експертиза показала незначні тілесні ушкодження у Люби (подряпини).

"Сліди побиття відсутні. У статеві стосунки потерпіла не вступала, - повідомив Вадим Кобзар з прес-служби обласної поліції. - До кінця місяця будуть відомі результати іншої експертизи. Вже тоді чоловікові буде оголошено підозру за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

Такий злочин карається обмеженням волі на строк до 3 років.

Самі ж мешканці села Велике вважають, що пенсіонер скористався безпорадним станом дівчини, є обтяжуючим чинником. Вони вже зібрали близько 80 підписів до керівництва силових структур і просять відповідні інстанції втрутитися в ситуацію.

"В іншому випадку будемо блокувати трасу і готові до самосуду. - Якщо цього разу у пенсіонера не вийшло, тому що вчасно стали шукати дитину, то де гарантія, що схоже не повториться? Дітей тепер зі школи зустрічають батьки. Дід Іван хоч і старий, але активний і "озабочений", - обурюються вони. - Із головою у нього все гаразд, не догуляв у молодості, і підстерігає наших дітей".

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