Подстерегает детей: под Винницей готовят самосуд над "озабоченным" дедом

Сексуальный маньяк напал на больную девочку и ее чудом удалось спасти. Инцидент произошел в селе Большое Козятинского района под Винницей. В итоге правоохранители только допросили 79-летнего злоумышленника и отпустили, сообщает местный ресурс 33kanal.com.

У пострадавшей Любы Левицкой с детства тяжелое генетическим заболевание - фенилкетонурия. Ей 22 года, но из-за болезни интеллектуальные способности - как у трехлетнего ребенка, а выглядит она на 10-12 лет.

Как рассказала мать Любы Елена Левицкая, пенсии не хватает, поэтому она вынуждена ездить в Киев на работу. Воспитывать девушку помогают две бабушки и бывший муж.

Недавно Люба поехала в Казатин, чтобы купить лекарства для матери и заплатить за коммунальные услуги. После возврашения в село дед Иван увел ее к себе домой.

Фото: 33kanal.com

Родные и близкие Любы вызвали полицию. Когда прехали "копы", они стали требовать, чтобы пенсионер открыл дверь. Возник громкий скандал, и через некоторое время злоумышленник вытолкнул из своего дома Любу со словами: "Забери свое чмо".

По словам бабушки девочки, на ней были одеты штаны задом наперед, и на стопах и коленях - грязь. На ее лице и шее - царапины. Куртку Любы дед Иван закрыл в сундук.

"На следующий день появились сине-красные пятнышки, вероятно, Любу пытались душить. Доченька была напугана, тряслись руки. Понятно, что у меня возникли подозрения, что ребенка пенсионер изнасиловал и надругался над ней. Но почему полиция после допроса его отпустили и не задерживала", - возмущается она.

Врачи после осмотра Любы констатировали, что интима не было.

"Может, потому, что у деда есть влиятельные родственники... Это дело мы так просто не оставим", - подчеркнула бабушка.

Председатель Вернигородоцкого сельсовета Владимир Гупьяк сказал журналистам, что родным нужно внимательнее ухаживать за девушкой.

Люба Левицкая с детства инвалид (Фото: 33kanal.com)

В пресс-службе областной полиции заявили, что экспертиза показала незначительные телесные повреждения у Любы (царапины).

"Следы избиения отсутствуют. В половые отношения потерпевшая не вступала. До конца месяца будут известны результаты другой экспертизы. Уже тогда мужчине будет объявлено ​​подозрение по факту незаконного лишения свободы или похищения человека", - сообщил Вадим Кобзарь из пресс-службы областной полиции.

Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет.

Сами же жители села Большое считают, что пенсионер воспользовался беспомощным состоянием девушки, является отягчающим фактором. Они уже собрали около 80 подписей к руководству силовых структур и просят соответствующие инстанции вмешаться в ситуацию.

"В противном случае будем блокировать трассу и готовы к самосуду. - Если на этот раз у пенсионера не получилось, потому что вовремя стали искать ребенка, то где гарантия, что похоже не повторится? Детей теперь из школы встречают родители. Дед Иван хоть и старый, но активный и озабоченный. С головой у него все ладно, не догулял в молодости, и подстерегает наших детей", - возмущаются они.

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