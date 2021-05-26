У Кривому Розі 17-річний хлопець облив бензином вагітну дівчину і підпалив

У Кривому Розі 17-річний хлопець облив вагітну дівчину бензином і підпалив, а потім втік з місця події. На пошуки підозрюваного кинули особовий склад кримінальної поліції та додаткові патрулі, також правоохоронці перекрили залізничні та автовокзали.

Про це 26 травня передали в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Моторошний інцидент стався сьогодні вдень в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Соборності в Довгинцівському районі. До служби ДСНС надійшло повідомлення, що в приміщенні горить дівчина. Рятувальники поінформували про подію правоохоронців.

21-річна постраждала, яка чекає дитину, була госпіталізована з тілесними ушкодженнями та опіками в лікарню, зараз їй надають медичну допомогу.

Попередньо було встановлено, що у квартирі між дівчиною та її співмешканцем виник конфлікт, в ході якого молодий чоловік облив нещасну легкозаймистою речовиною і підпалив. Сам же втік.

В ході розшукових заходів підозрюваного вдалося оперативно знайти та затримати.

Поліцейські розповіли, що за місцем проживання хлопця був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено зброю - це пістолет і самопал.

Наразі слідчий вирішує питання про відкриття за фактом події кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 15, ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу.

У Кривому Розі затримали нелюда, який підпалив вагітну дівчину (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)