У Кривому Розі 17-річний хлопець облив бензином вагітну дівчину і підпалив
У Кривому Розі 17-річний хлопець облив вагітну дівчину бензином і підпалив, а потім втік з місця події. На пошуки підозрюваного кинули особовий склад кримінальної поліції та додаткові патрулі, також правоохоронці перекрили залізничні та автовокзали.
Про це 26 травня передали в прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Моторошний інцидент стався сьогодні вдень в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Соборності в Довгинцівському районі. До служби ДСНС надійшло повідомлення, що в приміщенні горить дівчина. Рятувальники поінформували про подію правоохоронців.
21-річна постраждала, яка чекає дитину, була госпіталізована з тілесними ушкодженнями та опіками в лікарню, зараз їй надають медичну допомогу.
Попередньо було встановлено, що у квартирі між дівчиною та її співмешканцем виник конфлікт, в ході якого молодий чоловік облив нещасну легкозаймистою речовиною і підпалив. Сам же втік.
В ході розшукових заходів підозрюваного вдалося оперативно знайти та затримати.
Поліцейські розповіли, що за місцем проживання хлопця був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено зброю - це пістолет і самопал.
Наразі слідчий вирішує питання про відкриття за фактом події кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 15, ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу.
У Кривому Розі затримали нелюда, який підпалив вагітну дівчину (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)
Нагадаємо, що раніше в Запоріжжі винесли жорсткий вердикт чоловікові, який підпалив свою наречену - дівчина тоді отримала 90% опіків, але ще близько тижня боролася за життя. Зловмисника засудили до 15 років в'язниці.
Також повідомлялося, що перед цим у Чернівцях батько облив бензином і підпалив свою дочку через те, що дівчинка-підліток заступилася за матір. За скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення.