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У Кривому Розі депутат, близький до "Юзика", влаштував бійку з ветераном АТО: відео

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Кривий Ріг, Середа 22 грудня 2021 20:18
У Кривому Розі депутат, близький до "Юзика", влаштував бійку з ветераном АТО: відео Фото: у Кривому Розі депутат влаштував бійку з ветераном АТО (колаж Styler)
Автор: Ілона Свиридова

Глава фракції "Слуга народу" в Кроворозькій райраді Олександр Фастовець влаштував бійку. Бійка сталася під час голосування за передачу 5000 га підприємства "Широківське" жителям Криворізького району, які не брали участь у розпаюванні: героям АТО, медикам, вчителям і тд.

Про це повідомив голова Криворізької райради Віктор Мудрий в ефірі "Прямого".

За його словами, Фастівець є бізнес-партнером нардепа Юрія Корявченкова і має до цієї землі свій інтерес.

"Фастівець не один рік незаконно засіває цю землю. Раніше рейдерським шляхом її передали громаді з кишеньковим головою-корупціонером і через договори тіньової оренди ця земля перейшла в оренду Фастівцю, який отримував серйозні доходи. За оцінками експертів, це близько 4 млн доларів на рік. Йому вчора було, що втрачати", - заявив Мудрий.

За словами голови райради, перед початком сесії Фастівець і його колега по фракції Денис Векленко завели до райради тітушок, які виламали двері і увірвалися до сесійної зали.

"Щоб зірвати сесію, Фастівець вибіг на президію, його однопартієць почав "різати" мікрофони. Перед цим ми нагороджували учасників АТО. Один з них підійшов, хотів зупинити дії Векленка. Той почав плювати йому в обличчя. Щоб спровокувати бійку, Фастівець підійшов до учасника АТО і вдарив його кулаком в обличчя", - додав Мудрий.

Прибулі на місце співробітники поліції заявили, що будівлю райради заміновано і зажадали евакуювати всіх присутніх. "Всі розуміли: це необхідно, щоб зірвати сесію. Депутати і люди не вийшли із залу. Питання поставили на голосування", - додав Мудрий.

Після того як депутати райради прийняли рішення на користь місцевих жителів, поліція почала перевірку будівлі райради на предмет вибухонебезпечних предметів, а також провела обшук в кабінеті голови райради.

У Кривому Розі депутат, близький до &quot;Юзика&quot;, влаштував бійку з ветераном АТО: відео

"У нас вилучена майже вся комп'ютерна техніка на сьогодні, вся документація. Я так розумію, що мета була одна: вилучити печатку райради, щоб не дати мені поставити печатку на рішенні і не дати цьому рішенню набрати чинності", - повідомив Мудрий.

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