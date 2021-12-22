У Кривому Розі депутат, близький до "Юзика", влаштував бійку з ветераном АТО: відео

За його словами, Фастівець є бізнес-партнером нардепа Юрія Корявченкова і має до цієї землі свій інтерес.

"Фастівець не один рік незаконно засіває цю землю. Раніше рейдерським шляхом її передали громаді з кишеньковим головою-корупціонером і через договори тіньової оренди ця земля перейшла в оренду Фастівцю, який отримував серйозні доходи. За оцінками експертів, це близько 4 млн доларів на рік. Йому вчора було, що втрачати", - заявив Мудрий.

За словами голови райради, перед початком сесії Фастівець і його колега по фракції Денис Векленко завели до райради тітушок, які виламали двері і увірвалися до сесійної зали.

"Щоб зірвати сесію, Фастівець вибіг на президію, його однопартієць почав "різати" мікрофони. Перед цим ми нагороджували учасників АТО. Один з них підійшов, хотів зупинити дії Векленка. Той почав плювати йому в обличчя. Щоб спровокувати бійку, Фастівець підійшов до учасника АТО і вдарив його кулаком в обличчя", - додав Мудрий.

Прибулі на місце співробітники поліції заявили, що будівлю райради заміновано і зажадали евакуювати всіх присутніх. "Всі розуміли: це необхідно, щоб зірвати сесію. Депутати і люди не вийшли із залу. Питання поставили на голосування", - додав Мудрий.

Після того як депутати райради прийняли рішення на користь місцевих жителів, поліція почала перевірку будівлі райради на предмет вибухонебезпечних предметів, а також провела обшук в кабінеті голови райради.

"У нас вилучена майже вся комп'ютерна техніка на сьогодні, вся документація. Я так розумію, що мета була одна: вилучити печатку райради, щоб не дати мені поставити печатку на рішенні і не дати цьому рішенню набрати чинності", - повідомив Мудрий.