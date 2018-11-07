У Кропивницького прямо на вулиці розстріляли чоловіка

Нападників було двоє, їм вдалося втекти
У Кропивницького у вівторок, 6 листопада, ввечері прямо на вулиці сталося вбивство. Жертвою став молодий чоловік, повідомили в пабліку "Кропивницький дорожній контроль" на сторінці в соцмережі Facebook.
Близько десятої години вечора на вулиці Пермська в районі Пивзаводу пролунали постріли.
Нападників було двоє, їм вдалося втекти.
Очевидці пишуть у соцмережі, що на момент виклику поліції потерпілий був ще живий.
Скрін: facebook.com/groups/kdk.kr.ua
"На думку очевидця, який за збігом обставин був ще й журналістом КДК, нападників було двоє, один з них зробив постріл у лежачу на підлозі людину, після чого зник у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці злочину працює слідча група.
"Усіх громадян, які володіють будь-якою інформацією про вчиненого злочину, або тих, хто став свідком цього злочину, просимо вас повідомити в поліцію або зателефонувати за номером: 102", - повідомляється в публікації.
Скрін: facebook.com/groups/kdk.kr.ua
Нагадаємо, в ніч проти 30 вересня співробітники Поліції охорони затримали чотирьох чоловіків, які стріляли в повітря з травматичної зброї. Один з них — співробітник поліції.
Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області раніше судимий чоловік подстрелил знайомого, і тікаючи відкрив вогонь по правоохоронцях.
Також ми писали про те, що в Мелітополі поліцейські затримали чоловіка, який відкрив стрілянину зі свого балкона.
Відео: РБК-Україна