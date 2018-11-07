У Кропивницького прямо на вулиці розстріляли чоловіка

Поліція (Скрін: facebook.com/groups/kdk.kr.ua)

Нападників було двоє, їм вдалося втекти

У Кропивницького у вівторок, 6 листопада, ввечері прямо на вулиці сталося вбивство. Жертвою став молодий чоловік, повідомили в пабліку "Кропивницький дорожній контроль" на сторінці в соцмережі Facebook.

Близько десятої години вечора на вулиці Пермська в районі Пивзаводу пролунали постріли.

Нападників було двоє, їм вдалося втекти.

Очевидці пишуть у соцмережі, що на момент виклику поліції потерпілий був ще живий.

Скрін: facebook.com/groups/kdk.kr.ua

"На думку очевидця, який за збігом обставин був ще й журналістом КДК, нападників було двоє, один з них зробив постріл у лежачу на підлозі людину, після чого зник у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці злочину працює слідча група.

"Усіх громадян, які володіють будь-якою інформацією про вчиненого злочину, або тих, хто став свідком цього злочину, просимо вас повідомити в поліцію або зателефонувати за номером: 102", - повідомляється в публікації.

Скрін: facebook.com/groups/kdk.kr.ua

Нагадаємо, в ніч проти 30 вересня співробітники Поліції охорони затримали чотирьох чоловіків, які стріляли в повітря з травматичної зброї. Один з них — співробітник поліції.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області раніше судимий чоловік подстрелил знайомого, і тікаючи відкрив вогонь по правоохоронцях.

Також ми писали про те, що в Мелітополі поліцейські затримали чоловіка, який відкрив стрілянину зі свого балкона.

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Відео: РБК-Україна