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В Кропивницком прямо на улице расстреляли человека

STYLERПроисшествия    07.11.2018 - 08:59
Полиция (Скрин: facebook.com/groups/kdk.kr.ua)
Полиция (Скрин: facebook.com/groups/kdk.kr.ua)

Нападавших было двое, им удалось скрыться

В Кропивницком во вторник, 6 ноября, вечером прямо на улице произошло убийство. Жертвой стал молодой мужчина, сообщили в сообществе "Кропивницкий дорожный контроль" на странице в соцсети Facebook.

Около десяти часов вечера на улице Пермская в районе Пивзавода прозвучали выстрелы.

Нападавших было двое, им удалось скрыться.

Очевидцы случившегося пишут в соцсети, что на момент вызова полиции потерпевший был еще жив.

В Кропивницком прямо на улице расстреляли человека

Скрин: facebook.com/groups/kdk.kr.ua

"По мнению очевидца, который по стечению обстоятельств был еще и журналистом КДК, нападающих было двое, один из них сделал выстрел в лежащего на полу человека, после чего скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте преступления работает следственная группа.

"Всех граждан, которые владеют какой-либо информацией о совершенного преступления, или тех, кто стал свидетелем данного преступления, просим вас сообщить в полицию или позвонить за номером: 102", - сообщается в публикации.

В Кропивницком прямо на улице расстреляли человека

Скрин: facebook.com/groups/kdk.kr.ua

Напомним, в ночь на 30 сентября сотрудники Полиции охраны задержали четырех мужчин, которые стреляли в воздух из травматического оружия. Один из них — сотрудник полиции. 

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ранее судимый мужчина подстрелил знакомого, и убегая открыл огонь по стражам порядка. 

Также мы писали о том, что в Мелитополе полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу со своего балкона.

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Видео: РБК-Украина

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