У квартирі знайшли мертвих батьків і виснажену дитину: деталі інциденту

У Києві знайшли тіла подружжя і виснажену дитину (колаж РБК-Україна)

У Києві знайшли тіла подружжя і виснажену дитину

У Києві на Березняках в одній з квартир багатоповерхового будинку знайшли тіла подружжя і виснаженої дитини. Повідомляється, що за адресою вул. Тичини, 11, у квартирі знайшли тіла подружжя та їх дворічну дочку. Дитина на момент виявлення була у виснаженому стані, дівчинку госпіталізували. Про це розповідає Інформатор.

Як розповіли сусіди загиблих, вони відчули неприємних запах на сходовій клітці 9 поверху і викликали поліцію і рятувальників. Зазначимо, що тіла знайшли у квартирі на 7-му поверсі.

Співробітники ДСНС розкрили двері і знайшли тіла чоловіка та жінки. Також там знаходилася дитина — дівчинку двох років на руках винесли в машину швидкої допомоги.

У Києві знайшли тіла подружжя і виснаженого дитини (фото: Інформатор)

Раніше дівчинку з батьками шукали в одній з груп району. Сусіди кажуть, що сім'я була не благополучна — зловживали наркотиками. У четвер, 2 травня, в квартирі чули скандал. Після цього всі пропали. На місці чергують поліцейські, рятувальники та медики. Що сталося і подробиці інциденту будуть з'ясовувати правоохоронці.

Попередньо, дитина пробула без їжі з 2 травня.

У Києві знайшли тіла подружжя і виснаженого дитини (скріншот)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у дитячому садку Запоріжжя вихователь жбурляла дітей.

Раніше в дитячому садку Києва вихователька тягала дітей за вуха і всіляко знущалася над ними, чинячи психологічний тиск.

До речі, у дитячому садку Тернопільської області маленькадівчинка розсікла голову про умивальник, але вихователі просто заклеїли рану пластиром.