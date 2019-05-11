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В квартире нашли мертвых родителей и истощенного ребенка: детали инцидента

STYLERПроисшествия    11.05.2019 - 17:02
В квартире нашли мертвых родителей и истощенного ребенка: детали инцидента
В Киеве нашли тела супругов и истощенного ребенка (коллаж РБК-Украина)

В Киеве нашли тела супругов и истощенного ребенка

В Киеве на Березняках в одной из квартир многоэтажного дома нашли тела супругов и истощенного ребенка. Сообщается, что по адресу ул. Тычины, 11, в квартире нашли тела двух супругов и их двухлетнюю дочь. Ребенок на момент обнаружения был в истощенном состоянии, девочку госпитализировали. Об этом рассказывает Информатор.

Как рассказали соседи погибших, они почувствовали неприятных запах на лестничной клетке 9 этажа и вызвали полицию и спасателей. Отметим, что тела нашли в квартире на 7-м этаже.

Сотрудники ГСЧС вскрыли дверь и нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок — девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи.

 

В Киеве нашли тела супругов и истощенного ребенка (фото: Информатор)

Ранее девочку с родителями искали в одной из групп района. Соседи говорят, что семья была не благополучная — злоупотребляли наркотиками. В четверг, 2 мая, в квартире слышали скандал. После этого все пропали. На месте дежурят полицейские, спасатели и медики. Что произошло и подробности инцидента будут выяснять правоохранители.

В квартире нашли мертвых родителей и истощенного ребенка: детали инцидента

В Киеве нашли тела супругов и истощенного ребенка (скриншот)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в детском саду Запорожья воспитатель швыряла детей.

Ранее в детском саду Киева воспитательница таскала детей за уши и всячески издевалась над ними, оказывая психологическое давление. 

К слову, в детском саду Тернопольской области маленькаядевочка рассекла голову об умывальник, но воспитатели просто заклеили рану пластырем.

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