Бедные зайки: в киевском садике розгорелся скандал

Коллаж РБК-Украина

Воспитательница издевалась над детьми и таскала их за уши

В детском саду Киева воспитательница таскала детей за уши и всячески издевалась над ними, оказывая психологическое давление. Об этом сообщила очевидец Nika Nika в Facebook-сообществе "На Теремках".

Инцидент произошел в детсаду 285. Сообщается, что воспитатель жестоко схватила девочку через шапку за ухо и выволокла с площадки на тропинку. Хотя ребенок выглядит довольно безобидным.

"Возможно вы узнаете эту сволочь и предостережете родителей, какой человек проводит с их детьми 5 дней в неделю. Она пообещала прочистить в группе уши тем, кто плохо ее слышит. Вот так прогулялись с сыном на территории детского сада", - указано в сообщении.

Фото: (facebook.com/На Теремках)

Пользователи были шокированы подобным известием, ведь большинство родителей даже не подозревало, что такое может происходить с их детьми:

"Бедный зайчик! Родители не должны оставить это безнаказанно. Она не имеет права так вести себя с детьми";

"Надеюсь, что заведующая и другие сотрудники тоже состоят в этой группе. И коллеги из соседних садиков";

"Как бы не вел себя ребенок, применение любой силы в его адрес - это недопустимо со стороны воспитателя";

"Это, кстати, специализированный логопедический сад. Там большинство деток с проблемами";

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