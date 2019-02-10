Обучение током или лоботомия: в Киеве учительница терроризирует детей

Буллинг в школе (Коллаж РБК-Украина)

В сети предложили вызвать психиатра педагогу

В Киеве, в школе №295 распространен буллинг не только среди учеников, но и по отношению учителей к детям. Как сообщили родители в сообществе "БАТЬКИ SOS" в Facebook, учительница музыки Пятниковская Алла Анатольевна оскорбляет и унижает детей на уроках, общается с психологическим давлением и запугивает учеников. Родители также опубликовали диктофонную запись с урока музыкального искусства.

"Общение с психологическим давлением, запугивание, повышение голоса, сравнение учеников плохих с хорошими, фамильярность, унижения и обзывательства", - пишет обеспокоенный Адриан Добрев.

Отец одного из детей начальной школы также выделил несколько цитат Пятниковской Аллы Анатольевны из прикрепленного аудиоролика.

"Это какой-то зоопарк, да вам не в школе учиться, дети, извините, а в зоопарке", "Пол класса надо изолировать", "У вас такая доска... карандаши, альбомы - развивайтесь, нет, найдется простите, на класс три свиньи...", "Вы постоянные клиенты 4 кабинета. Может ли психиатра пригласить?", - цитирует Добрев слова учительницы.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/БАТЬКИ SOS

В сети рассказали, что подобное со стороны учителей в школе №295 – не редкость.

"Там и бывшая директор гимназии №295 Ольга Алексеевна была в неадеквате полном. Для нее тянуть четвероклассника за ухо из туалета первого этажа в класс на втором - нормальное "приведение в чувство", родителям активных деток при них же рассказывает, что они школу закончат в тюрьме, дать пощечину - также норма. За ней была "спина", она чувствовала себя бессмертной. Руководила гимназией много лет", - рассказывает одна из пользовательниц.

Многие осудили поведение учительницы, так как считают такую манеру поведения неприемлимой.

"Сложилось впечатление, что педагог доволен собой, это крик не на конкретных детей, а кайф от их унижения, от ощущения власти над детьми. Тут действительно нужен психиатр", "Это ж надо так на детей орать. Точно надо психиатра пригласить. Явно не все в порядке. Ужас! Удивительно, даже имён детей не знает", "И снова музыка. Что в музпедах происходит? Обучение током или лоботомия сразу, как так? От такого музискусства надо только отказываться. Кому надо - займется отдельно с нормальным педагогом", "Она мечтала стать певицей, выступать на сцене, но... теперь эта недоартистка решила оторваться на детях. Нереализованные желания, обиды и как результат агрессия по отношению к детям", "Как оно вообще разговаривает с детьми? Каким тоном? Нормальный ребенок после такого захочет ходить на те уроки? Страшно становится от такого", - пишут пользователи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/БАТЬКИ SOS

Напомним, что в Харькове учительница довела детей до слез.

Ранее мы писали, что толпа подростков чуть не забила ногами прохожего.

Также сообщалось, что скандал с избиением школьницы под Киевом получил продолжение.