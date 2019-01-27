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ЧП в Киеве: толпа подростков чуть не забила ногами прохожего (видео)

STYLERЖизнь    27.01.2019 - 12:28
ЧП в Киеве: толпа подростков чуть не забила ногами прохожего (видео)
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Подростки били лежачего мужчину ногами

В Киеве разгорелся скандал из-за подростков, которые толпой избили пьяного прохожего в центре. Соответствующие кадры опубликованы на странице "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Так, неподалеку от торгового центра "Арена Сити" неизвестные набросились на прохожего, после чего начали добивать его ногами. При этом один из них стоит и снимает это все на телефон.

"Центр города Киев, неподалеку от "Арена Сити", неизвестные подростки толпой бьют одного, лежащего. Причины такого поведения пока неизвестны. По словам свидетелей, нападавшие говорили "мы чеченцы, вы не знаете, с кем связались", - говорится в сообщении.

Видео: толпа подростков избила мужчину (facebook.com/KyivOperativ)

Обратим внимание, что позже на место происшествия прибыла скорая и полиция. При этом все нападавшие с места инцидента ушли.

Чуть позже выяснилось, что причиной драки якобы являлось то, что пьяный мужчина избил их друга, после чего начал угрожать остальным.

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