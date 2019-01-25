Мать-изверг из Запорожья "прославилась" уже на весь мир

Коллаж РБК-Украина

Ольга Швецова стала "звездой" западных таблоидов

История о жительнице Запорожья, которая начала избивать своего маленького сына ногами в торгово-развлекательном центре, стала весьма популярна в западных СМИ. Так, история этой семьи, а также объяснение Ольги Швецовой появилось в популярном издании Daily Mail.

Журналисты в подробностях расписали процесс избиения шестилетнего ребенка и отметили, что мать, которая ведет себя подобным образом – известный блогер, у которой есть страница в Instagram с советами о воспитании детей.

После инцидента на страницах Ольги Швецовой в социальных сетях появилось множество комментариев от украинцев. Сначала она их удаляла, а потом предложила обсудить нижнее белье.

"Это мать, которая чуть не сломала позвоночник своему сыну", "В своем аккаунте в Instagram она публикует фотографии своих детей и даже делится советами для родителей по воспитанию", "В ее поведении нет ничего материнского, нет ничего человеческого", "Если она ведет себя так на публике, то представьте, как она ведет себя дома?" – написали в комментариях.

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Однако Швецова нашла оправдание своему поступку и сообщила, что пнула сына, а также отшлепала его из-за того, что находится в стрессе и это вылилось на ребенка.

"Я время от времени устраиваю истерики. Если вы тот человек, который никогда не кричал на своего ребенка, который никогда не бил ребенка – я очень горжусь вами. Я же другой человек. Я могу накричать, я могу отшлепать, я могу сделать выговор", - сообщила женщина и добавила, что в ее жизни непростой период.

Кроме шестилетнего сына у нее есть еще один ребенок – двухлетний Марк. А муж много работает и иногда бывает в разъездах по несколько недель.

Швецова объяснила, что очень устает и предложила обсудить другую тему, например, обувь или трусики, так как своими проблемами с другими она делиться не хочет.

Она рассказала, что сын совершенно не пострадал и у него нет даже синяков.

"Он не голоден, он дома и его хорошо кормят, мы не избиваем его на завтрак, обед и ужин. У него много игрушек, он каждый день занимается спортом и ему всего хватает. Не беспокойтесь о нем – у него все хорошо. Да, я не чувствую себя хорошо по отношению к Виталику, но он не живет с бабушкой и дедушкой, у него нет няни и я сама его воспитываю, никто мне не помогает. Поэтому я иногда взрываюсь. Вы должны понимать, что это происходит от физической и эмоциональной усталости", - рассказала Швецова.

Напомним, ранее мы писали о том, что женщина, избившая ребенка, оказалась известным блогером.

А также рассказывали о том, что в Тернополе отец избил свою малолетнюю дочь.