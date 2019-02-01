На мусорке родились? В Харькове учительница довела детей до слез

Коллаж РБК-Украина

Она наговорила девочкам гадостей про родителей

В Харькове учительница так отругала и нахамила двум ученицам четвертого класса, что они более часа рыдали. Об инциденте рассказал пользователь Даниэль Солодчик на своей странице в социальной сети Facebook.

Ученица 4-го класса харьковской школы № 109 Маргарита и ее подруга Аня опоздали на урок на три минуты. В классе их встретила классный руководитель другого класса, которая у них не преподает. Девочки извинились за опоздание, как и положено, но преподавателя это извинение не удовлетворило, и она начала оскорблять их и говорить им гадости о родителях.

"Мы извинились, а она сказала: "Таких нужно на учет ставить. Кто вас подымает?". Мы ответили, что родители. Она спросила: "Вы что, родились на мусорке? Не знаете, во сколько вставать нужно?". Назвала наших родителей тупыми, а потом и вовсе сказала, что у нас нет семьи. Я сказала, что мои родители незрячие, но это не дает никому права так о них говорить. Потом мы сели за парты, а Инна Васильевна (преподаватель) ушла, мы расплакались, нас успокаивал весь класс", — рассказала Маргарита.

При конфликте присутствовала классная руководительница девочек, но она не вступилась за своих учениц. У родителей Маргариты нарушения зрения и классный руководитель об этом знала. Девочка очень болезненно восприняла оскорбления в адрес родителей.

Руководство школы о конфликте знает, и директор уже дала свои объяснения. Однако учительнице, которая оскорбляла детей, грозит наказание в виде выговора, так как посчитали ее поведение просто некорректным.

Пользователи социальных сетей отреагировали на конфликт и считают, что преподавателей за подобное поведение наказывать нужно намного строже, чтобы инциденты буллинга в школах прекратились.

Скриншот комментариев (facebook.com/Батьки SOS)

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