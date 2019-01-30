Можете отпилить ему ногу! Учительница устроила "день каннибала" для первоклассников

Коллаж РБК-Украина

На глазах у преподавательницы мальчика били ногами одноклассники

Учительница физкультуры провела с первоклассниками странный урок. Она предложила им поиграть в "день каннибала" и спровоцировала избиение ученика. Об этом сообщает российское издание Meduza.

Инцидент произошел в одной из школ города Химки, Россия. Как рассказал отец первоклассника Вани, в тот день сын пришел со школы в ужасном виде и состоянии. Он рассказал, что его избили одноклассники. Они копали мальчика ногами после того, как он на уроке упал и все это происходило на глазах учительницы, которая объявила малышам "день каннибала".

"Оказалось, что на уроке физкультуры Ваня упал, после чего учитель сказала детям: "Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!" Все дети накинулись на Ваню и начали бить. После этого до его головы невозможно было дотронуться, все болело", - рассказал отец.

Родители отвезли ребенка сначала в травмпункт, а оттуда его немедленно отправили в Московскую больницу с диагнозом – сотрясение головного мозга. Ваня четыре дня пролежал в больнице, а после этого родители обратились за помощью к психологу.

Как объяснила учительница разъяренному отцу, она просто неудачно пошутила с детьми и таким образом хотела подтянуть дисциплину Вани, который слишком медленно завязывал шнурки на обуви.

Родители настояли на проведении судебно-медицинской экспертизы и сообщили, что будут обращаться в суд.

После совместной встречи с директором школы, учительницу уволили по собственному желанию. При чем сама директор защищала учительницу и объяснила, что она ранее работала только со старшеклассниками, поэтому ошиблась.

"Учитель выбрала неправильные методы работы и вовремя не остановила детей. Ранее она много лет работала со старшими классами, а с первыми классами работает первый год, после большого перерыва. Она очень переживает по поводу этого инцидента и в настоящее время на больничном", - так объяснила действия учительницы директор.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Винницкой области избили шестилетнего ребенка.

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