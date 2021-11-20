У Львові маршрутник збив пішоходів і тягав тіло вулицями: знайшли на іншому кінці міста

У центрі Львова водій маршрутки збив двох жінок при повороті праворуч. Пішоходи переходили дорогу по переходу, але маршрутник їх не помітив, а після наїзду зник з місця ДТП. Тіло однієї з постраждалих знайшли на іншому кінці міста.

Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Відомо, що наїзд трапився близько 6 ранку в неділю, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи.

47-річний водій маршруту № 38 наїхав на 67-річну та 48-річну жінку. Одну з постраждалих відкинуло ударом убік, а друга зачепилася за кузов. Її маршрутник протягнув до вулиці Джорджа Вашингтона, де і було знайдено тіло.

67-річна постраждала була госпіталізована. Дані по її стану зараз уточнюються.

Саму маршрутку поліція виявила на кінцевій зупинці, а неподалік було тіло 48-річної загиблої.

Фото: місце ДТП у Львові (lv.npu.gov.ua)

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили пошкодження переднього бампера.

Водія затримали, зараз розглядається питання про обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Маршрутнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відео можна подивитися по посиланням. Обережно, 18+