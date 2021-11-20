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Во Львове маршрутчик сбил пешеходов и таскал тело по улицам: нашли на другом конце города

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Львов, Суббота 20 ноября 2021 13:37
Во Львове маршрутчик сбил пешеходов и таскал тело по улицам: нашли на другом конце города Коллаж РБК-Украина: Во Львове маршрутчик сбил пешеходов
Автор: Светлана Мащенко

В центре Львова водитель маршрутки сбил двух женщин при повороте направо. Пешеходы переходили дорогу по переходу, но маршрутчик их не заметил, а после наезда скрылся с места ДТП. Тело одной из пострадавших нашли на другом конце города.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Известно, что наезд случился около 6 утра в воскресенье, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы.

47-летний водитель маршрута № 38 наехал на 67-летнюю и 48-летнюю женщина. Одну из пострадавших отбросило ударом в сторону, а вторая зацепилась за кузов. Ее маршрутчик протащил до улицы Джорджа Вашингтона, где и было найдено тело.

67-летняя пострадавшая была госпитализирована. Данные по ее состоянию сейчас уточняются.

Саму маршрутку полиция обнаружила на конечной остановке, а неподалеку было тело 48-летней погибшей.

Во Львове маршрутчик сбил пешеходов и таскал тело по улицам: нашли на другом конце города

Фото: место ДТП во Львове (lv.npu.gov.ua)

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили повреждения переднего бампера.

Водителя задержали, сейчас рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Маршрутчику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+

Ранее мы писали, что в Киеве поймали на видео маршрутчика с одним глазом, распивающего за рулем пиво.

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