У Львові нетвереза жінка-водій везла в багажнику трьох дітей (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Свій вчинок жінка пояснила відсутністю місць в салоні

У п'ятницю, 26 жовтня, близько 23:00 на вулиці Липинського у Львові співробітники поліції зупинили автомобіль Mercedes-Benz, в багажному відділенні якого було троє дітей. Про це повідомили в прес-службі ГУ НПУ у Львівській області в Facebook.

За даними патрульних, інспектори зупинили транспортний засіб за порушення водієм правил перевезення пасажирів. За кермом була 37-річна жителька Львова. У салоні перебувало 5-ро дорослих. Свій вчинок водій пояснила тим, що діти просто не вмістилися.

Фото: (facebook.com/lvivpolice)

"Інспектори відчули запах алкоголю від водія і ознаки, що свідчать про можливий стан сп'яніння. Перевірка на пристрої "Драгер" підтвердила підозри патрульних - 0,36 проміле. Жінці винесли постанову за порушення правил дорожнього руху і склали протокол за керування в нетверезому стані. Водійське посвідчення вилучили до рішення суду", — йдеться в заяві прес-служби.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/lvivpolice

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Відео: (video.rbc.ua)