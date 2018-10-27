Во Львове нетрезвая женщина-водитель везла в багажнике троих детей (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Свой поступок женщина объяснила отсутствием мест в салоне

В пятницу, 26 октября, около 23:00 на улице Липинского во Львове сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes-Benz, в багажном отделении которого было трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ во Львовской области в Facebook.

По данным патрульных, инспекторы остановили транспортное средство за нарушение водителем правил перевозки пассажиров. За рулем была 37-летняя жительница Львова. В салоне находилось 5-ро взрослых. Свой поступок водитель объяснила тем, что дети просто не уместились.

Фото: (facebook.com/lvivpolice)

"Инспекторы почувствовали запах алкоголя от водительницы и признаки, свидетельствующие о возможном состоянии опьянения. Проверка на устройстве "Драгер" подтвердила подозрения патрульных - 0,36 промилле. Женщине вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения и составили протокол за управление в нетрезвом состоянии. Водительское удостоверение изъяли до решения суда", — говорится в заявлении пресс-службы.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/lvivpolice

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Видео: (video.rbc.ua)