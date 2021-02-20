У Львові снігова "лавина" на ходу накрила авто: з'явилося відео

У Львові після потужних снігопадів вулиці досі вкриті великими кучугурами. Іноді величезні купи снігу можуть стати небезпечними для пішоходів та водіїв авто. Так, у суботу, 20 лютого, на вулиці князя Романа, на таксі впала брила снігу з даху. В результаті інциденту постраждав відеореєстратор і лобове скло машини.

Як видно на кадрах, у Львові в суботу було сонячно, ймовірно, сонце підтопило сніг на даху, і він звалився прямо на автомобіль.

Наголошується, що, на щастя, ніхто не постраждав.

Варто відзначити, що рятувальники рекомендують перебувати на безпечній відстані від будівель, на яких відбулося велике налипання снігу. Ставити автомобілі найкраще просто неба, подалі від дерев і будинків.