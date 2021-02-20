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Во Львове снежная "лавина" на ходу накрыла авто: появилось видео

Новина українською → Львов, Суббота 20 февраля 2021 19:57
Во Львове снежная "лавина" на ходу накрыла авто: появилось видео Во Львове груда снега накрыла автомобиль прямо на дороге (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Во Львове после мощных снегопадов улицы до сих пор усеяны крупными сугробами. Иногда огромные груды снега могут стать опасны для пешеходов и водителей авто. Так, в субботу, 20 февраля, на улице князя Романа, на такси упала глыба снега с крыши. В результате инцидента пострадал видеорегистратор и лобовое стекло машины.

Видео соответствующего инцидента опубликовано в YouTube-канале патрульной полиции Львовской области.

Как видно на кадрах, во Львове в субботу было солнечно, вероятно, солнце подтопило снег на крыше, и он рухнул прямо на автомобиль.

Отмечается, что к счастью, никто не пострадал.

Стоит отметить, что спасатели рекомендуют находиться на безопасном расстоянии от зданий, на которых произошло крупное налипание снега. Ставить автомобили лучше всего просто под открытым небом, подальше от деревьев и домов.

Напомним, что в Карпатах сегодня, 20 февраля, прогнозируют значительную снеголавинную опасность. Опасность схода лавин сохранится и завтра, 21 февраля. Лавины могут сойти из-за снегопадов в горах Закарпатской и Львовской областей.

Также РБК-Украина писало, что в начале недели в Канаде возле популярного горнолыжного курорта сошла лавина. В результате непогоды погиб мужчина, он получил тяжелые травмы.

Кроме того, в начале февраля в Индии сошел ледник, разрушив дамбу, что привело к потопу.

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