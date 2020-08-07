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Під Львовом водій збив і тричі переїхав 4-річну дівчинку: моторошні кадри

Дрогобич, П'ятниця 07 серпня 2020 17:36
Під Львовом водій збив і тричі переїхав 4-річну дівчинку: моторошні кадри
Під Львовом водій збив і тричі переїхав дитину (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У Львівській області водій не помітив дівчинку і тричі по ній проїхався

У Дрогобичі Львівської області сталася жахлива ДТП з маленькою дівчинкою. Водій збив, а потім тричі переїхав 4-річну дитину, яка каталася на самокаті.

Кадри, на які не можна дивитися без сліз, з'явилися в розпорядженні Varta1. На них видно, як авто здає назад, здійснюючи наїзд на ногу дівчинки заднім колесом. Дитина падає, і тоді переднє колесо проїжджає по тулубу дівчинки (в тому числі і по голові). Потім водій розгортається і другим переднім колесом ще раз проїжджає по ногах дівчинки, яка вже без свідомості.

При цьому водій і не планував зупинятися. Якби не люди, що підбігли до машини, він би наїхав на дівчинку і в четвертий раз, так і не помітивши, що щось не так.

Відео можна переглянути за посиланням. Обережно, воно містить моторошні кадри. 21+.

Страшна аварія трапилася 6 серпня о 18:20 на вулиці Стрийській неподалік від автомийки. Водієм Volkswagen виявився 19-річний житель Самбора.

Дитину з численними травмами госпіталізували. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці з'ясовують обставини події.

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