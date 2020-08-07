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Под Львовом водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку: жуткие кадры

Дрогобыч, Пятница 07 августа 2020 17:36
Под Львовом водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку: жуткие кадры
Под Львовом водитель сбил и трижды переехал ребенка (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львовской области водитель не заметил девочку и трижды по ней проехался

В Дрогобыче Львовской области произошло жуткое ДТП с маленькой девочкой. Водитель сбил, а потом трижды переехал 4-летнего ребенка, который катался на самокате.

Кадры, на которые нельзя смотреть без слез, появились в распоряжении Varta1. На них видно, как авто сдает назад, совершая наезд на ногу девочки задним колесом. Ребенок падает, и тогда переднее колесо проезжает по туловищу девочки (в том числе и по голове). Затем водитель разворачивается и вторым передним колесом еще раз проезжает по ногам девочки, которая уже без сознания.

При этом водитель и не планировал останавливаться. Если бы не подбежавшие к машине люди, он бы наехал на девочку и в четвертый раз, так и не заметив, что что-то не так.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, оно содержит жуткие кадры. 21+.

Страшная авария случилась 6 августа в 18:20 на улице Стрыйской неподалеку от автомойки. Водителем Volkswagen оказался 19-летний житель Самбора.

Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали. Проводится досудебное расследование, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Луцке новорожденный впал в кому после прививки. Теперь родные винят медиков, а врачи - коронавирус.

Также сообщалось, что под Киевом водитель авто наехал на 6-летнюю девочку. Все случилось на глазах у бабушки.

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