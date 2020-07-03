Мати викликала "швидку" на наступний день: під Одесою померла дівчинка від важких опіків

Під Одесою померла дівчинка від опіків (колаж РБК-Україна)

Мати п'ятирічної дівчинки нібито збирала гроші по сусідах, щоб викликати карету "швидкої"

Під Одесою померла дівчинка в лікарні, куди вона надійшла кілька днів тому з важкими опіками 4 ступеню 35% тіла. Травми виявилися несумісні з життям.

Про трагедію волонтерка Катерина Ножевнікова розповіла у своєму Facebook. Керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" збирала кошти від небайдужих на лікування дитини.

Після жахливої трагедії ці гроші будуть спрямовані на лікування інших підопічних фонду.

Зазначається, що тепер матері дівчинки загрожує кримінальне покарання за ст. 136 КК (ненадання допомоги малолітньому, який перебуває в небезпечному для життя стані). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

За словами Ножевнікової, жінка після інциденту викликала "швидку" тільки на наступний день - нібито вона збирала для цього гроші у сусідів.

"Мати, яка виховує трьох дітей сама (5,7,9 років). Тато, які приїжджає раз на два роки, а потім про нього не чути нічого. Виплата від держави 4200 грн на всіх дітей за багатодітність і матері одиначці", - так описала волонтерка сім'ю, в якій сталася трагедія.

Дівчинка сильно постраждала, коли грала з сірниками - загорілася її майка з синтетики. Мати дитини не знала, як надавати першу допомогу.

"Гарячу майку зняли разом зі шкірою. "Швидку" допомогу мама викликала на наступний ранок (як зазвичай пояснення - не було грошей. Зібрала по сусідах гроші й викликала). Мені щоразу хочеться головою об стіну від цих пояснень вдариться. Історії про "страшну швидку", яка не візьме без грошей - це вже повна маячня, яку поширюють любителі "навколо повна зрада". Не перший випадок у нас. Останній закінчився смертю 2-х річної Ані. Батьки два тижні лікували вдома. А всього-то чашка окропу була там", - розповіла Ножевнікова.

Коли дівчинку все-таки привезли в лікарню в опікове відділення, вона була в критичному стані. На першочергові ліки для Катрусі було потрібно 12 тисяч гривень, і волонтери за кілька годин зібрали 23 тисячі.

Що робити, якщо дитина отримала опік

усуньте дію термічного чинника охолодіть ділянку шкіри за допомогою вологого компресу або проточної води накладіть чисту суху пов'язку (без мазей і розчинів!) на обпалену поверхню викликайте карету швидкої медичної допомоги за телефоном 103.

Медики нагадують, що несвоєчасне звернення за медичною допомогою дитині з опіком уповільнює загоєння опікових ран і призводить до утворення грубих рубців, які спотворюють, а при великих опіках погіршує прогноз на життя дитини.

Нагадаємо, що нещодавно в лікарні Луцька загадково померла п'ятирічна дівчинка, і батьки звинувачують у смерті дитини лікарів.

Раніше повідомлялося, що у гучній справі горе-матері, яка заморила дітей голодом, стався новий поворот.

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Автор: Володимир Костирін