У Маріуполі дівчинка гралася з сірниками та підпалила на собі одяг: за життя дитини борються медики

Як дитина отримала опіки

Так, сьогодні, 4 вересня, близько першої години ночі до Маріупольського районного управління поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію дитини з опіками.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження трирічна дівчинка отримала вдома. Наразі поліція встановлює обставини, за яких постраждала дитина. Зокрема, родина перебуває на обліку в соцслужбах.

Де були батьки

У поліції кажуть, що дівчинка гралася з сірниками та підпалила на собі одяг. У цей час матір була у сусідів, а її співмешканець спав після вживання алкогольних напоїв. Дитину госпіталізовано до опікового відділення лікарні.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки). За це світить від двох до п'яти років.