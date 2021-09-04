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У Маріуполі дівчинка гралася з сірниками та підпалила на собі одяг: за життя дитини борються медики

Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі Донецької області трирічна дівчинка залишилася без нагляду дорослих та зазнала серйозних опіків. Наразі за її життя борються медики.

Про це повідомляє обласна поліція.

Як дитина отримала опіки

Так, сьогодні, 4 вересня, близько першої години ночі до Маріупольського районного управління поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію дитини з опіками.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження трирічна дівчинка отримала вдома. Наразі поліція встановлює обставини, за яких постраждала дитина. Зокрема, родина перебуває на обліку в соцслужбах.

Де були батьки

У поліції кажуть, що дівчинка гралася з сірниками та підпалила на собі одяг. У цей час матір була у сусідів, а її співмешканець спав після вживання алкогольних напоїв. Дитину госпіталізовано до опікового відділення лікарні.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки). За це світить від двох до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, що у Калуші горе-матір підкинула новонародженого сина сусідам, і дитина замерзла.

Також ми розповідали, що у Львові в лікарні померло немовля. Батьки з вини медиків пережили кошмар.

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