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В Мариуполе девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду: за жизнь ребенка борются медики

Автор: Тетяна Самарук

В Мариуполе Донецкой области трехлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и подверглась серьезным ожогам. Сейчас за ее жизнь борются медики.

Об этом сообщает областная полиция.

Как ребенок получил ожоги

Так, сегодня, 4 сентября, около часа ночи в Мариупольское районное управление полиции поступило сообщение о госпитализации ребенка с ожогами.

Правоохранители установили, что телесные повреждения трехлетняя девочка получила дома. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых пострадал ребенок. В частности, семья состоит на учете в соцслужбах.

Где были родители

В полиции говорят, что девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду. В это время мать была у соседей, а ее сожитель спал после употребления алкогольных напитков. Ребенок госпитализирован в ожоговое отделение больницы.

По данному факту правоохранители начали расследование по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия). За это светит от двух до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что в Калуше горе-мать подбросила новорожденного сына соседям и ребенок замерз.

Также мы рассказывали, что во Львове в больнице умер младенец. Родители по вине медиков пережили кошмар.

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